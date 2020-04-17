Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в эффективности сделки Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Такое заявление пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал во время ежедневного брифинга с журналистами. Отвечая на вопрос касательно цены на нефть, которая становится все ниже, несмотря на решение ОПЕК снизить добычу на 9,7 млн баррелей с мая, Песков отметил, что подобную ситуацию следует тщательно мониторить. На это должны обратить внимание лидеры всех стран, отметил пресс-секретарь. Также Песков заявил, что эффективность сделки ОПЕК+ будет видна в мае после реализации соглашений.