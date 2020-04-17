Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

 Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19
Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

 Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища

Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища
Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

 Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса
Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

 Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19
Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

 Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища

Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища
Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

 Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса
12:55   17 Апреля 2020
Экономика

Кремль уверен в эффективности сделки ОПЕК+

Кремль уверен в эффективности сделки ОПЕК+

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в эффективности сделки Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Такое заявление пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал во время ежедневного брифинга с журналистами. Отвечая на вопрос касательно цены на нефть, которая становится все ниже, несмотря на решение ОПЕК снизить добычу на 9,7 млн баррелей с мая, Песков отметил, что подобную ситуацию следует тщательно мониторить. На это должны обратить внимание лидеры всех стран, отметил пресс-секретарь. Также Песков заявил, что эффективность сделки ОПЕК+ будет видна в мае после реализации соглашений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#песков #кремль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...