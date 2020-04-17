Блокировка аккаунтов российских средств массовой информации американской корпорацией Google неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков выразил надежду на то, что решение о блокировке аккаунтов российских СМИ будет пересмотрено, пишет Федеральное агентство новостей.

В ночь на 17 марта блокировке подвергся аккаунт ФАН и связанный с ним аккаунт YouTube, в результате чего были уничтожены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей. В компании Google заявили о неких "нарушениях правил", однако конкретные причины в американской корпорации назвать не потрудились.

Стоит отметить, что редакция ФАН не допускала нарушений ни российского, ни международного законодательства. Очевидно, что речь идет о политической цензуре.

Блокировке аккаунта подверглось не только Федеральное агентство новостей. Не так давно Google заблокировал и удалил аккаунты RT и других российских СМИ.