Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

 Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19
Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

 Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища

Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища
Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

 Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса
Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

 Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19
Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

 Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища

Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища
Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

 Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса
12:55   17 Апреля 2020
Россия

Песков раскритиковал блокировку аккаунтов российских СМИ в Google

Песков раскритиковал блокировку аккаунтов российских СМИ в Google

Блокировка аккаунтов российских средств массовой информации американской корпорацией Google неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков выразил надежду на то, что решение о блокировке аккаунтов российских СМИ будет пересмотрено, пишет Федеральное агентство новостей.

В ночь на 17 марта блокировке подвергся аккаунт ФАН и связанный с ним аккаунт YouTube, в результате чего были уничтожены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей. В компании Google заявили о неких "нарушениях правил", однако конкретные причины в американской корпорации назвать не потрудились. 

Стоит отметить, что редакция ФАН не допускала нарушений ни российского, ни международного законодательства. Очевидно, что речь идет о политической цензуре. 

Блокировке аккаунта подверглось не только Федеральное агентство новостей. Не так давно Google заблокировал и удалил аккаунты RT и других российских СМИ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #песков #google #федеральное агентство новостей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...