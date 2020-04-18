Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

Сервис для видеоконференций ZOOM приобрел небывалую популярность на фоне пандемии коронавируса. Университеты, школы и компании перешли в онлайн и между Skype, WhatsApp, FaceTime и другими сервисами выбрали именно его.

На гребне волны

Только за январь и февраль 2020 года в ZOOM пришло больше пользователей, чем за весь 2019-й. В то время, как акции Microsoft, Apple, Facebook, Amazon и Alphabet совместно подешевели больше, чем на один триллион долларов за месяц, ценные бумаги ZOOM дорожают. На платформе проводят университетские семинары, встречают дни рождения с близкими, празднуют свадьбы и даже судятся.

У пары из Калифорнии были большие планы на свадебное путешествие, но поездка в Исландию сорвалась из-за распространения COVID-19, но они не растерялись. Гостей пригласили по ссылке в ZOOM, священник тоже подключился по видео-связи.

ZOOM предлагает два типа конференций «общедоступную» и «частную». Американский судья Сэндилл из Техаса выбрал первый вариант и сохранил открытость судебных заседаний. Но затем он выяснил, что к видеоконференции может присоединиться кто угодно и записать ее. А запись заседаний по закону штата запрещена. Поэтому судья перешел к частным конференциям с участниками судебного процесса и прямым эфирам на YouTube для открытых слушаний.

Российские университеты работают в дистанционном режиме уже месяц, и даже самые важные вопросы решаются удаленно. Кастинг на распределение по кафедрам среди журналистов-второкурсников в СПбГУ прошел 16 апреля в ZOOM.

ZOOM используют для досуга и заработка. Преподаватели танцев созваниваются с учениками и проводят тренировки дистанционно.

Несмотря на простоту в использовании (для входа в конференцию достаточно перейти по ссылке, а коллег можно пригласить также, просто отправив им ссылку, никого не нужно искать в контактах и отмечать), корпорация Google отказалась от ZOOM и запретила сотрудникам использовать его на корпоративных компьютерах. Ее примеру последовали в Space X, Сенате США и МИД Германии, ведь только за последний месяц против компании подали десятки исков, среди недовольных — собственные акционеры.

Личные данные за цент

При регистрации в ZOOM нужно ввести свою электронную почту и пароль, иногда номер телефона. Программа устанавливается на компьютер и получает доступ ко всем контактам, фотографиям и перепискам.

Эти данные, как и записи конференций тысяч пользователей были перехвачены хакерами и выложены на YouTube. 13 апреля портал BleepingComputer со ссылкой на ИБ-компанию Cyble сообщил, что специалисты по кибербезопасности обнаружили в даркнете более 500 тысяч аккаунтов ZOOM выставленных на продажу. Электронные адреса и пароли от учетных записей пользователей, URL личных чатов и шестизначные пин-коды администраторов, которые позволяют управлять видеоконференциями в Zoom — все это продавалось меньше чем за цент.

Журналисты издания Vice Motherboard обнаружили, что после вышедшего обновления приложения ZOOM для iOS, оно стало передавать данные о пользователях компании Facebook, даже если у тех не было учетной записи. Они же изучили программу и выяснили, что она предлагает функцию attention tracking, которая отслеживает внимание участников беседы.

При помощи веб-камеры программа видит, кто из участников беседы отвлекается на посторонние дела. Эта функция кажется полезной руководителям компаний и ведущим учебных занятий, однако минусы этой функции значительно серьезнее, поскольку она использует трекеры слежения (скрипты, осуществляющие удаленную слежку за всеми участниками), которые позволяют программе «обходить параметры безопасности в браузере и вести несогласованную слежку за пользователем и его действиями посредством веб-камеры». После многочисленных просьб, 2 апреля 2020 года на сайте приложения сообщили, что «в целях безопасности и конфиденциальности пользователей» функция удалена. Но это была не единственная проблема программы.

Норвежская школа прекратила уроки из-за того, что во время видео-конференции в ZOOM на экране появился голый мужчина. Он подключился к школьному уроку. О волне «ZOOM-хулиганства» в США сообщало ФБР. Используя ошибки в настройках программного обеспечения, злоумышленники подключаются к чужим онлайн-конференциям, осыпают их участников бранью и выводят на экран порнографические сцены.

В одной из школ в Массачусетсе во время урока в ZOOM неизвестный подключился к конференции и на весь экран показывал свои татуировки со свастикой. В другой школе того же штата хулиганы тоже подключились к уроку и начали выкрикивать ругательства в адрес учителя. В США даже появилось понятие «зумбомбинг», а власти страны включили его в перечень федеральных преступлений.

Проколы ZOOM вскрылись еще в 2019 году

Проблемы с утечками данных из ZOOM начались давно, еще в 2019 году исследователь информационной безопасности Джонатан Ляйтшу рассказал о них СМИ.

На компьютер вместе с программой устанавливался секретный веб-сервер, который на нем оставался и после удаления ZOOM. Этот веб-сервер принимал команды, которые прописаны в коде веб-страниц, ведущих в конференцию. Если там была прописана команда «запустить клиент и подключиться к определенной конференции», веб-сервер это делал без лишних действий пользователя. Получается, что пользователь мог без своего желания подключиться к нужной хакеру конференции. Проблема касалась системы MacOS. Этот тайный веб-сервер мог заново установить ZOOM на компьютер после удаления.

Тогда же стало известно, что в ZOOM решили отказаться от самого надежного сквозного шифрования и отдать приоритет собственным технологиям. Именно в этом причина того, что платформа стала жертвой хакерских атак.

Раньше ZOOM не скрывала того, что и без хакеров использует личные данные пользователей. В пользовательском соглашении было прямо сказано: компания имеет право собирать и хранить личные данные клиентов и передавать их третьим лицам, например, рекламодателям.

24 марта аналитики ConsumerReports рассказали, что ZOOM собирала личную информацию о пользователях, но при этом не объясняла что и для чего. После обнародования данных руководство компании сменило тактику, изменив 30 марта политику конфеденциальности и объявив, что «контент клиента» больше нельзя использовать в рекламных целях, видео сохраняется только по запросу пользователя и не доступно для компании. Но, согласно новой политике, ZOOM продолжила собирать номера телефонов, имена пользователей и не только.

Внешне руководство компании старается исправить проблемы программы, но при этом играет с вниманием пользователей, заставляя их устанавливать ZOOM на свои компьютеры. Так, прежде чем перейти в конференцию, появляется окно, где вам предлагается крупным шрифтом установить программу на компьютер, а ниже очень мелким шрифтом «присоединиться через свой браузер».

После обнародования огромного количества уязвимостей ZOOM компания начала работу гад ошибками. Сегодня перейти в конференцию, без ссылки можно только со специальным паролем.

Альтернативы ZOOM

Удаленная работа и учеба продлится в России минимум до 30 апреля, поэтому предлагаем обратить внимание на другие программы для видеоконференций, пока ZOOM устраняет проблемы и пытается вернуть доверие пользователей: