Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Президент итальянского региона Венето Лука Дзайя выразил благодарность России за помощь, направленную Италии на фоне пандемии коронавируса.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее направил от имени жителей полуострова письма с соболезнованиями в связи с большим числом жертв коронавируса в три итальянских области. Сергей Аксенов также пожелал Италии как можно скорее преодолеть последствия эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба главы Крыма.

Письма были направлены руководителям итальянских областей Венето, Ломбардия и Лигурия.

"В этой тяжелой борьбе с вирусом область Венето особенно благодарна России за помощь, направленную Италии, которая, я уверен, поможет быстро наладить ситуацию", — написал глава региона Венето Лука Дзайя в ответ на письмо Аксенова.

Также президент Венето выразил благодарность жителям Крыма за сочувствие и слова поддержки.