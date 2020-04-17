Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

Постмайданные политики на Украине не хотят упускать из своих рук монополию на власть и экономику, именно этим можно объяснить то, что они изо всех сил сопротивляются федеративному переустройству страны.

Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рад Украины Владимир Олейник на свой странице в социальной сети Facebook.

«Я понимаю, почему федерализация пугает майданные власти. Потому, что неизбежно наказание за преступления госпереворота, развал страны, разворовывание бюджета», — пишет экс-депутат.

При этом он отметил, что федерализация вещь не надуманная, и на Украине существуют все необходимые для этого объективные условия.

«Считаю, что в этой Украине в рамках унитарного государства Донбасс и Галичина просто не сойдутся. Это невозможно. Разные герои, разная культура, разная вера, разные обычаи и т.д., и т.д.», — подчеркивает эксперт.

Также Олейник пишет, что в федерализации нет ничего страшного и такие государства уже есть.

«Просто им нужно дать возможность в рамках федерации реализовывать свои особенности. А жить в одном государстве можно. У вас русский язык, а у нас украиньска мова. Пожалуйста, никто не запрещает. Это просто ваши особенности. В Закарпатье венгерский? Пожалуйста», — отмечает он.

Единственное, что обязательно должно быть общим для всех – это недопустимость героев, которые разжигают национальную ненависть. Это должно стать общим табу. Но могут быть и другие общие вещи — например, единый для всех украинский язык, параллельно которому будет язык, используемый большей частью местного населения.

«Почему сегодня не идут в федерацию? Потому что глупые. А во-вторых, не глупые. Глупые потому, что не понимают, что в этом спасение. А умные, что понимают сегодня деньги в центре. Взяли и забрали все деньги у местных органов самоуправления и все. При федеральном попробуй забери. Там другие механизмы защиты», — рассуждает бывший депутат.

Сейчас же, по его словам, украинским политикам легче воровать. К тому же монобольшинством легче принимать неграмотные, преступные решения – договорились и проголосовали. А при федеративном устройстве государства договариваться сложнее, но зато и принятые решения более устойчивы.