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14:53   17 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

Постмайданные политики на Украине не хотят упускать из своих рук монополию на власть и экономику, именно этим можно объяснить то, что они изо всех сил сопротивляются федеративному переустройству страны.

Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рад Украины Владимир Олейник на свой странице в социальной сети Facebook.

«Я понимаю, почему федерализация пугает майданные власти. Потому, что неизбежно наказание за преступления госпереворота, развал страны, разворовывание бюджета», — пишет экс-депутат.

При этом он отметил, что федерализация вещь не надуманная, и на Украине существуют все необходимые для этого объективные условия.

«Считаю, что в этой Украине в рамках унитарного государства Донбасс и Галичина просто не сойдутся. Это невозможно. Разные герои, разная культура, разная вера, разные обычаи и т.д., и т.д.», — подчеркивает эксперт.

Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

Также Олейник пишет, что в федерализации нет ничего страшного и такие государства уже есть.

«Просто им нужно дать возможность в рамках федерации реализовывать свои особенности. А жить в одном государстве можно. У вас русский язык, а у нас украиньска мова. Пожалуйста, никто не запрещает. Это просто ваши особенности. В Закарпатье венгерский? Пожалуйста», — отмечает он.

Единственное, что обязательно должно быть общим для всех – это недопустимость героев, которые разжигают национальную ненависть. Это должно стать общим табу. Но могут быть и другие общие вещи — например, единый для всех украинский язык, параллельно которому будет язык, используемый большей частью местного населения.

«Почему сегодня не идут в федерацию? Потому что глупые. А во-вторых, не глупые. Глупые потому, что не понимают, что в этом спасение. А умные, что понимают сегодня деньги в центре. Взяли и забрали все деньги у местных органов самоуправления и все. При федеральном попробуй забери. Там другие механизмы защиты»,  — рассуждает бывший депутат.

Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

Сейчас же, по его словам, украинским политикам легче воровать. К тому же монобольшинством легче принимать неграмотные, преступные решения – договорились и проголосовали. А при федеративном устройстве государства договариваться сложнее, но зато и принятые решения более устойчивы.

«Главная фишка федерации. Каждый регион защищает свои интересы, а в целом защищают интересы страны. Так возникает политическая гармония», — заключил Олейник.

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Автор: Александр Люблинский
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