Google по мифическим причинам заблокировал аккаунт ФАН и связанный с ним профиль в YouTubе

Американская корпорация Google удалила аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и YouTube-канал, а вместе с ними и десятки тыс. репортажей и документальных фильмов агентства.

Google сообщил, что были нарушены несуществующие правила. Более того, в корпорации не указали конкретных причин. ФАН заявил, что редакция не пренебрегала никакими правилами Google, сообщив, что вся удаленная информация была создана на реальных событиях, а их удаление является актом политической цензуры.

Американская компания уже блокировала аккаунт НТВ с видеообращением президента России Владимира Путина по ситуации с COVID-19. Весной Google заблокировал и удалил аккаунты RT и других российских СМИ.

США в очередной раз объявляет информационную войну России. YouTube активно используется русофобскими пропагандистами и экстремистами всех мастей как популярная площадка для атаки на Россию, но блокирует достоверную информацию российских СМИ. Об этом сообщает ФАН.

ФАН требует от компании Google Incorporated немедленной разблокировки всех страниц и восстановления видео, созданных редакцией. Агентство обратилось в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу, Генеральную прокуратуру, Министерство связи с просьбой провести расследование в отношении противоправной деятельности Google Incorporated на территории РФ.