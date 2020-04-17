Google по мифическим причинам заблокировал аккаунт ФАН и связанный с ним профиль в YouTubе

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

 Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19
Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

 Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища

Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища
Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

 Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса
Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

 Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19
Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

 Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища

Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища
Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

 Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса
12:46   17 Апреля 2020
Общество

Google по мифическим причинам заблокировал аккаунт ФАН и связанный с ним профиль в YouTubе

Google по мифическим причинам заблокировал аккаунт ФАН и связанный с ним профиль в YouTubе

Американская корпорация Google удалила аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и YouTube-канал, а вместе с ними и десятки тыс. репортажей и документальных фильмов агентства.

Google сообщил, что были нарушены несуществующие правила. Более того, в корпорации не указали конкретных причин. ФАН заявил, что редакция не пренебрегала никакими правилами Google, сообщив, что вся удаленная информация была создана на реальных событиях, а их удаление является актом политической цензуры.

Американская компания уже блокировала аккаунт НТВ с видеообращением президента России Владимира Путина по ситуации с COVID-19. Весной Google заблокировал и удалил аккаунты RT и других российских СМИ.

США в очередной раз объявляет информационную войну России. YouTube активно используется русофобскими пропагандистами и экстремистами всех мастей как популярная площадка для атаки на Россию, но блокирует достоверную информацию российских СМИ. Об этом сообщает ФАН.

ФАН требует от компании Google Incorporated немедленной разблокировки всех страниц и восстановления видео, созданных редакцией. Агентство обратилось в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу, Генеральную прокуратуру, Министерство связи с просьбой провести расследование в отношении противоправной деятельности Google Incorporated на территории РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #google #сми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...