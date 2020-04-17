Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища

Медики нашли у примерно 30 воспитанников Нахимовского морского училища в Москве коронавирусную инфекцию, сообщает Минобороны России.

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища нашли коронавирусную инфекцию. Все они в нормальном состоянии, симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в порядке. В Минобороны отметили, что все заболевшие воспитанники находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков. А также они получают необходимое лечение, сообщает ТАСС.

Заболевшие нахимовцы переведены в один из санаториев министерства обороны на карантин. Другие воспитанники и преподаватели, которые контактировали с ними, находятся на обсервации по месту размещения.

В ведомстве отметили, что возможный контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве, мог стать причиной инфицирования. Воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались к участию в совместных тренировках парадных расчетов в Алабине.