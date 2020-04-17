Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

США полностью поддерживают решение России перенести парад Победы. После совместной победы над COVID-19 Соединенные Штаты будут рады вместе отпраздновать победу над фашизмом, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.

В опубликованном в Twitter заявлении Салливана говорится, что победа над фашизмом и нацизмом — важное событие, которое нельзя забывать, а даты связанные с ним, нужно отмечать.

Посол добавил, что США будут рады отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны и отдать дань общим жертвам, когда позволят условия, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что многочисленные союзные страны объединились 75 лет назад, чтобы преодолеть смертельную угрозу их существованию. Поэтому приятно наблюдать такое же единение для победы над коронавирусом.