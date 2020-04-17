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11:51   17 Апреля 2020
Весь мир

Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

Сирийский наемник, который сражался на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил, что его обманом заманили в ряды боевиков. Запись с допросом сирийца обнародовали в Telegram.

Наемник по имени Мохамед Зайдан сообщил, что прибыл в североафриканскую страну из провинции Идлиб. По словам сирийца, его обманом заманили турецкие вербовщики, которые обещали отправить наемника в подкрепление Ливийской национальной армии (ЛНА). Впоследствии они заставили его воевать на стороне ПНС Ливии. После очередной военной провокации Зайдан попал в плен к террористам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сириец посоветовал своим соотечественникам не верить вербовщикам, приглашающим их в Ливию. Взятые в плен наемники рассказали на допросах, как при содействии Турции они попали на ливийскую территорию, а также о том, что Анкара не отказывается от военного вмешательства в дела североафриканской страны, сообщал официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари.

Источник видео: youtube.com/Интер Сторис

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, из-за которой боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии уже ввели карантин, Турция не приостановила переброску наемников в североафриканское государство.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #ливия #наемники #пнс

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