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11:45   17 Апреля 2020
Весь мир

Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции потребовала приостановить работу крупных промышленных центров Китая, из-за чего страна потерпела значительные убытки. За первый квартал 2020 года Пекин потерял 6,8% ВВП, сообщает статистическое бюро КНР.

Потери китайской экономики от коронавирусной инфекции превысит 3 трлн долларов, считают в государственном статистическом бюро. Из-за обвала производства в первом квартале 2020 года план на рост ВВП оказался сорван. Общие потери в годовом выражении составят около 6,8%.

Впервые с 1992 года экономика страны не будет профицитной, сообщает издание Regnum. КНР потребуется реализовать механизмы восстановления финансовой сферы, для чего уже ведутся переговоры с крупнейшими банками. Власти готовы поддержать предпринимателей, в том числе и владельцев бизнеса с высокой долее иностранного капитала.

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Автор: Юлия Яковлева
#китай #ввп #убытки #коронавирус

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