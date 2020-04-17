Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции потребовала приостановить работу крупных промышленных центров Китая, из-за чего страна потерпела значительные убытки. За первый квартал 2020 года Пекин потерял 6,8% ВВП, сообщает статистическое бюро КНР.

Потери китайской экономики от коронавирусной инфекции превысит 3 трлн долларов, считают в государственном статистическом бюро. Из-за обвала производства в первом квартале 2020 года план на рост ВВП оказался сорван. Общие потери в годовом выражении составят около 6,8%.

Впервые с 1992 года экономика страны не будет профицитной, сообщает издание Regnum. КНР потребуется реализовать механизмы восстановления финансовой сферы, для чего уже ведутся переговоры с крупнейшими банками. Власти готовы поддержать предпринимателей, в том числе и владельцев бизнеса с высокой долее иностранного капитала.