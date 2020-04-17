Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

Пострадавшие во время пандемии COVID-19 более 11 тыс. московских предприятий и компаний, арендующих недвижимость или землю у города, получили сообщение о возможности освобождения от арендной оплаты на период самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил инструмент поддержки в рамках второго пакета антикризисных мер. Арендаторам была направлена инструкция по получению городской поддержки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Бизнесменам необходимо отправить обращение в департамент городского имущества и предоставить пакет документов, подтверждающих фактический вид деятельности, и приказ о приостановлении работы. Заявления принимаются в электронном виде через сервис “Электронная приемная” на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес департамента городского имущества до конца 2020 года.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов во время видеоконференции с представителями бизнеса рассказал о расширении программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В ней участвуют сразу 99 российских банков, которые выдают кредиты по сниженной ставке — до 8,5%, сообщает "360".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел заседание штаба по улучшению условий ведения бизнеса. Основным пунктом в повестке стало противодействие COVID-19, передает "Форпост Северо-Запад".