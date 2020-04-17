Банк России продлил срок действия истекших банковских карт до 1 июля

Россиянам разрешили использовать банковские карты, срок действия которых уже истек, до 1 июля из-за ситуации с COVID-19, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Нововведение приняли с целью избежать случаев нарушения самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции в России, заявили в Банке России. Накануне Банк России порекомендовал банкам обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия до 1 июля.

Режим самоизоляции объявлен в Москве, Петербурге и других регионах РФ до 30 апреля. Власти настоятельно просят россиян не покидать свои дома без крайней необходимости. Актуальную информацию о COVID-19 можно получить на специальном портале стопкоронавирус.рф.