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11:08   17 Апреля 2020
Россия

Госдума приняла закон о получении двойного гражданства

Госдума приняла закон о получении двойного гражданства

Законопроект о выдаче иностранцам российского гражданства без отказа от родного приняли депутаты Госдумы. Порядок получения гражданства упростили для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы.

Ряд других послаблений в получении российского гражданства одобрили депутаты для граждан, которые проживают или проживали ранее на территории бывшего СССР. Указанным лицам больше не нужно подтверждать источники доходов или проживать в течение трех лет на территории РФ для получения российского гражданства. Это же нововведение распространяется и на иностранцев, которые состоят в браке и имеют детей с гражданином РФ, либо лиц с родителем-россиянином. 

Уточняется, что граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы смогут претендовать на российское гражданство без трехлетнего срока проживания в РФ, предоставив вид на жительство.

Ранее стало известно, что жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик освободят от уплаты государственной пошлины за прием в российское гражданство в размере 3 500 рублей.

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Автор: Илья Романович
#госдума #гражданство рф #двойное гражданство

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