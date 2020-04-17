Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА

Либеральные СМИ сообщили, что Россия якобы вербует сирийцев, чтобы они воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Вброс проделал длинный путь от западных журналистов к российским СМИ.

Как считает военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, на самом деле война идет не только в Ливии, но и в информационном пространстве. По его словам, не стоит надеяться, что западные СМИ могут подавать объективную информацию.

"Информационная грязь — это непременный спутник любых боевых действий, любой войны, будь это маленький конфликт или международная война", — цитирует Баранца Nation News.

В такой войне Запад использует любые вбросы и все виды дезинформации, чтобы ослабить позиции тех, кто у российских либеральных СМИ считается противником. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" призвал не верить тому, что выдают подобные издания, так как нет никаких фото- и видеодоказательств.