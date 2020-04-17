Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

 Набиуллина прогнозирует, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики

Набиуллина прогнозирует, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики
Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

 Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе
Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

 Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА

Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА
Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

 Набиуллина прогнозирует, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики

Набиуллина прогнозирует, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики
Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

 Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе
Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

 Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА

Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА
10:55   17 Апреля 2020
Общество

Оперштаб заявил о 4069 новых случаях заражения COVID-19 в РФ

Оперштаб заявил о 4069 новых случаях заражения COVID-19 в РФ

Коронавирусной инфекцией за последние сутки заболело 4069 человек по всей России. Информацию об этом сообщил представитель информационного центра по коронавирусу.

Всего в стране зафиксировано 32 007 зараженных, из них 2304 человека выписаны из больниц полностью здоровыми. 

Всемирная организация здравоохранения и власти Российской Федерации призывают граждан сохранять режим самоизоляции и по возможности не покидать свои дома без необходимости. Особенно это касается пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы снизить уровень распространения инфекции по стране, президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю до 30 апреля. Многие организации страны перевели свою работу в дистанционный режим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #здоровье #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...