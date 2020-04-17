Оперштаб заявил о 4069 новых случаях заражения COVID-19 в РФ
Коронавирусной инфекцией за последние сутки заболело 4069 человек по всей России. Информацию об этом сообщил представитель информационного центра по коронавирусу.
Всего в стране зафиксировано 32 007 зараженных, из них 2304 человека выписаны из больниц полностью здоровыми.
Всемирная организация здравоохранения и власти Российской Федерации призывают граждан сохранять режим самоизоляции и по возможности не покидать свои дома без необходимости. Особенно это касается пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Для того, чтобы снизить уровень распространения инфекции по стране, президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю до 30 апреля. Многие организации страны перевели свою работу в дистанционный режим.