 Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Запад сейчас так ослаб из-за эпидемии коронавируса, что может заниматься только своими внутренними проблемами. Поэтому Украина пока не может рассчитывать его на политическую и финансовую помощь.

Такое мнение в беседе с изданием «Известия» высказал в пятницу немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнее совместное заявление Франции и Германии о готовности возобновить переговоры «нормандской четверки» в режиме онлайн-конференции.

«В настоящее время украинский конфликт заморожен, ведь на практике туда сейчас невозможно послать даже миротворческие войска», — отметил политолог.

При этом он добавил, что именно осознание бессмысленности ожидания помощи со стороны западных стран, поглощенных проблемами, вызванными коронавирусом, могло бы сподвигнуть Россию и Украину к возобновлению переговоров по нормализации в первую очередь экономических отношений.

«Коронавирус может предоставить неожиданный шанс постоянным членам Совбеза ООН на встрече этой осенью, где им, как в свое время в Ялте, придется решить, как жить дальше в многополярном мире», — добавил также Александр Рар.

Напомним, 23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал участников вооруженных конфликтов во всех уголках мира немедленно прекратить огонь, чтобы все в условиях распространения эпидемии коронавируса могли сосредоточить усилия на «подлинной борьбе за жизнь».