Корабли Черноморского флота провели учения по отражению ракетной атаки

Корабли "Адмирал Эссен" и "Орехово-Зуево" из состава Черноморского флота провели учения по отражению ракетной атаки, сообщает российское министерство обороны.

Сейчас в Черном море находится американский эсминец "Портер", сообщает РИА Новости. Как отметили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, российские силы следят за кораблем ВМС США.

Накануне фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" ВМС РФ провели учения по отражению ракетной атаки кораблей противника, сообщает Минобороны России. В ходе учений отработано применение ракетного оружия по условному противнику, который находился в акватории без опознавательных знаков. Все пуски ракет прошли в электронном режиме, уточняется в сообщении российского военного ведомства.