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10:33   17 Апреля 2020
Общество

Роскомнадзор начнет блокировать пиратский контент в мобильных приложениях

Роскомнадзор начнет блокировать пиратский контент в мобильных приложениях

Блокировать пиратский контент на сайтах и в мобильных приложениях было предложено сотрудникам Роскомнадзора. Об этом говорится в поправках к антипиратскому законопроекту Госдумы.

Депутаты Госдумы предоставили возможность Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и приложениям в смартфонах, содержащим пиратский контент. Комитет Госдумы по информполитике 16 апреля рекомендовал принять данный законопроект во втором чтении.

Ранее Роскомнадзор рассказал, что оптимальная система удаления ссылок на пиратский контент в интернете не рассматривает переход на так называемый белый список, когда незаконными считаются все произведения, размещенные вне подобного перечня ресурсов. Также они нашли техническую возможность блокировать мобильные приложения, содержащие неофициальный контент. Сейчас магазины соглашаются удалять приложения добровольно.

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Автор: Руслан Неглинный
#роскомнадзор #приложение #блокировка

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