Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

 Набиуллина прогнозирует, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики

Набиуллина прогнозирует, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики
Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

 Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе
Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

 Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА

Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА
Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

Собянин освободил столичных арендаторов от выплат на время самоизоляции

 Набиуллина прогнозирует, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики

Набиуллина прогнозирует, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики
Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

Турецкие вербовщики обманом заставляют сирийцев сражаться бок о бок с боевиками ПНС Ливии

 Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе
Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

Китай потерял свыше 6% ВВП из-за коронавируса

 Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА

Запад ведет грязную инфовойну против России, делая вбросы о переброске сирийцев в ЛНА
10:18   17 Апреля 2020
Общество

Вернувшиеся с МКС космонавты "Союза МС-15" приземлились в Казахстане

Вернувшиеся с МКС космонавты "Союза МС-15" приземлились в Казахстане

Спасатели в медицинских масках и перчатках эвакуировали вернувшихся с МКС космонавтов "Союза МС-15" в степи Казахстана, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Экипаж попрощался с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также с американцем Криссом Кесседи. Космический корабль отстыковался от орбитальной станции в 4:53 по московскому времени. Медики осмотрят космонавтов Олега Скрипочку, Эндрю Моргана и Джессику Меир прямо на борту вертолета, передает телеканал "360".

Астронавты не отправятся домой по привычному маршруту. В целях безопасности в условиях COVID-19 их доставят до ближайшего аэродрома на Байконуре. Экипаж корабля "Союз МС-15" привез с собой костную ткань, которую сделали на биопринтере компании 3D-Bioprinting Solutions на МКС. 

13 апреля космонавты "Союза МС-15" записали видеообращение к россиянам, в котором заявили, что при соблюдении самоизоляции жители страны могут быть в такой же безопасности, как члены экипажа на космическом судне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#мкс #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...