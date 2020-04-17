Вернувшиеся с МКС космонавты "Союза МС-15" приземлились в Казахстане

Спасатели в медицинских масках и перчатках эвакуировали вернувшихся с МКС космонавтов "Союза МС-15" в степи Казахстана, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Экипаж попрощался с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также с американцем Криссом Кесседи. Космический корабль отстыковался от орбитальной станции в 4:53 по московскому времени. Медики осмотрят космонавтов Олега Скрипочку, Эндрю Моргана и Джессику Меир прямо на борту вертолета, передает телеканал "360".

Астронавты не отправятся домой по привычному маршруту. В целях безопасности в условиях COVID-19 их доставят до ближайшего аэродрома на Байконуре. Экипаж корабля "Союз МС-15" привез с собой костную ткань, которую сделали на биопринтере компании 3D-Bioprinting Solutions на МКС.

13 апреля космонавты "Союза МС-15" записали видеообращение к россиянам, в котором заявили, что при соблюдении самоизоляции жители страны могут быть в такой же безопасности, как члены экипажа на космическом судне.