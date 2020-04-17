ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

Лидеры стран «большой семерки» задумались о реформировании Всемирной организации здравоохранения. Причина — некомпетентность ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Главным критиком выступил президент США Дональд Трамп. Штаты уже приостановили финансирование организации, таким образом лишив ее крупнейшего спонсора. Остальные государства пока продолжают делать взносы.

Главы G7 обсудили «хронически неверную деятельность ВОЗ» в условиях пандемии, сообщает пресс-служба Белого дома. Они изучат процесс работы организации, а президент США и вовсе пообещал провести тщательное расследование. Ранее Трамп обвинил ВОЗ в плохой работе и излишней сосредоточенности на «коронавирусной» проблеме Китая, а не США. Сейчас в Штатах заражено более 680 тысяч человек.

«ВОЗ действительно все испортила. По какой-то причине, финансируемая в основном Соединенными Штатами, она очень сконцентрирована на Китае. Мы будем внимательно за этим следить. К счастью, я сразу же отклонил совет ВОЗ держать наши границы открытыми для Китая на раннем этапе. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?», — написал Трамп в Твиттере 7 апреля, а через неделю принял решение о полной остановке финансирования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ответил Трампу, что «не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ» или любой другой гуманитарной организации, сражающейся с коронавирусом. Ведь сотрудники ВОЗ помогают наиболее уязвимым государствам в борьбе с пандемией: предоставляют оборудование, обучают медработников, дают рекомендации жителям. Но Трампа общемировые проблемы не слишком интересуют — он сконцентрирован на интересах Штатов.

Президент США с недоверием относится к ВОЗ, как и к любой «наднациональной» организации, объясняет американист Александра Филиппенко. По его мнению, все государства должны заниматься исключительно собой, и никаких надгосударственных институтов существовать не должно — отсюда его предвыборный лозунг «America First», ставший теперь политическим принципом.

«Советники Трампа как раз являются представителями этого взгляда, который говорит, что любые организации, существующие над государствами, — те же НАТО, ООН, ЕС и ВОЗ, — не имеют права каким-то образом внедрять, рекомендовать или контролировать деятельность государства внутри. Его отношение к наднациональным институтам изначально настороженное. Можно было ожидать такого поведения президента Трампа», — рассказала научный сотрудник Института США и Канады корреспонденту «Политики Сегодня».

Остальные лидеры «большой семерки» более благосклонны, чем Трамп. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила ВОЗ «полную поддержку», а президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны тесно сотрудничать с организацией. И все же, именно критика со стороны американского президента заставила G7 обратить внимание на проблемы.

Зачем нужна Всемирная организация здравоохранения?

ВОЗ появилась после Второй мировой войны, в 1948 году, как специализированное учреждение ООН. В ее составе 196 стран — они вносят обязательные взносы и добровольные пожертвования. Основные задачи организации — предупреждать вспышки инфекционных заболеваний, охранять здоровье матери и ребенка и разрабатывать стандарты в здравоохранении.

В создании ВОЗ принимал участие и СССР, наравне с США, напомнил «Политике Сегодня» экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Она имеет в своем активе большие положительные решения: это ликвидация таких заболеваний, как оспа, корь, дизентерия. Используя эту площадку, мы добились, чтобы во всем мире эти заболевания были ликвидированы, благодаря нашей стране. Но основная ее задача — чтобы высокоразвитые страны могли помогать развивающимся странам, «третьему миру». За последние годы она действительно утратила многие свои добрые начинания. Раньше она была международной нейтральной площадкой», — объяснил депутат Госдумы.

Но после каждой вспышки новой опасной болезни ВОЗ критикуют. Например, а 2009 году мир узнал, что такое свиной грипп — и организация настояла на массовой вакцинации населения от «пандемии», которой не было. Страны массово закупили вакцину, которая не пригодилась. ВОЗ заподозрили в сговоре с фармацевтической компанией Roche Holding, и Совет Европы назвал ситуацию «медицинской аферой».

За что опять критикуют ВОЗ?

СМИ обвинили ВОЗ в создании «ложного чувства безопасности» еще когда коронавирусная инфекция захватила только китайский Ухань. В конце декабря Тайвань предупреждал организацию о передаче COVID-19 от человека к человеку, но ВОЗ проигнорировала предупреждение, ожидая подтверждения Пекина. Минздрав КНР признал передачу вируса между людьми 20 января. А за шесть дней до этого в Твиттер-аккаунте ВОЗ появилась запись, за которую до сих пор приходится оправдываться:

«Предварительные расследования, проведенные китайскими властями, не нашли четких доказательств передачи коронавируса 2019-nCoV от человека человеку».

Когда случаи заражения подтвердились и в других азиатских странах, генсек ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация чрезвычайная только для КНР, но не глобально. В конце января вирус обнаружили уже в 19 странах и ВОЗ, наконец, признала эпидемию, но все еще просила государства не закрывать границы. О пандемии организация заявила 11 марта — еще позже, чем некоторые СМИ.

Откуда ВОЗ берет деньги? Кто ее финансирует кроме США?

Общий годовой бюджет ВОЗ составляет обычно около 2,5 миллиарда долларов, а на ближайшие два года в распоряжении организации было целых шесть миллиардов. Большая часть средств — добровольные пожертвования, они составляют 77% от всей суммы бюджета. Еще 17% обязательные небольшие отчисления от стран-участниц ООН, структурой которой и является организация.

Штаты обещали ВОЗ примерно 900 миллионов долларов (почти 15% от двухлетнего бюджета), и 550 из них уже заплачены. Остальную часть пожертвований организация от Вашингтона уже не получит, так что сейчас она рассчитывает на оставшиеся 5,6 миллиарда. Потеря американского донора болезненна для ВОЗ, но ей все еще есть на кого рассчитывать.

Главные жертвователи организации, по убывающей — США, фонды миллиардера Билла Гейтса, Великобритания, Германия и Всемирный банк. Фонды Гейтса перечислили ВОЗ 530 миллионов долларов для проектов в Африке, еще 370 миллионов отправил его же «Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации». Из Берлина и Лондона в ВОЗ приходит по 8% и 6% от всей суммы, еще 3% добавляет мировой банк.

Китай, на котором, по мнению Трампа, «сконцентрировалась ВОЗ», жертвует организации 40 миллионов долларов — это почти в 14 раз меньше американских взносов. Россия в 2020 году выделила организации один миллион. Пока неизвестно, какие конкретно проекты свернет организация из-за «ссоры» с Трампом, но ресурсы для деятельности все еще есть. Ведь мир не одним Вашингтоном един.