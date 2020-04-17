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 Ракова спрогнозировала развитие ситуации с распространением коронавируса в Москве

Ракова спрогнозировала развитие ситуации с распространением коронавируса в Москве
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9:34   17 Апреля 2020
Общество

Ракова спрогнозировала развитие ситуации с распространением коронавируса в Москве

Ракова спрогнозировала развитие ситуации с распространением коронавируса в Москве

Пик заражения коронавирусной инфекцией в Москве может наступить уже на этой неделе, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, медицинским специалистам рекомендуется приготовиться к развитию ситуации с коронавирусом, так как основная нагрузка ложится на них. В ходе своего обращения она подчеркнула, что эффективно противостоять COVID-19 могут помочь не только врачи, но и решения местных властей, а также соблюдение всех правил обычными гражданами.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #пандемия #ракова #коронавирус

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