Ракова спрогнозировала развитие ситуации с распространением коронавируса в Москве

Пик заражения коронавирусной инфекцией в Москве может наступить уже на этой неделе, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, медицинским специалистам рекомендуется приготовиться к развитию ситуации с коронавирусом, так как основная нагрузка ложится на них. В ходе своего обращения она подчеркнула, что эффективно противостоять COVID-19 могут помочь не только врачи, но и решения местных властей, а также соблюдение всех правил обычными гражданами.