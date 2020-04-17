МЧС России назвало ношение медицинских масок на улице бесполезным в условиях пандемии

Отказаться от ношения медицинских масок на свежем воздухе в условиях пандемии коронавируса порекомендовали специалисты МЧС России.

Информация была размещена на официальном сайте ведомства. В ней говорится, что ношение маски на улице абсолютно бесполезно, так как во время выхода из дома полезнее дышать свежим воздухом. Однако маска может быть эффективна при нахождении в толпе, например, в магазинах или общественном транспорте. МЧС советует не забывать о средствах защиты во время общения с больными ОРВИ, а также с теми, у кого есть симптомы заболевания.

Специалисты отметили особое состояние человека, который ведет здоровый образ жизни. Его организм имеет повышенную сопротивляемость к инфекции. Кроме того, не стоит пренебрегать крепким сном, правильным питанием, в котором должны быть необходимые витамины, белки и минералы, и физической активностью.

Строго запрещается носить одну и ту же маску несколько раз, даже если она считается многоразовой. Важно, чтобы она плотно прилегала к лицу, закрывая нос и рот. После снятия маски нужно тщательно вымыть руки.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее рассказала об опасности неправильного ношения медицинских масок. При несоблюдении других мер предосторожности риск заражения коронавирусом может увеличиться. Следить за ситуацией с COVID-19 можно на сайте стопкоронавирус.рф.