Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

Военнослужащие ВСУ пятые сутки не открывают огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики с 12 апреля не вели обстрелов территории ЛНР, сообщили в Совместном центре по контролю режима прекращения огня. Как отметил собеседник РИА Новости, за 16 апреля со стороны украинских военных также обстрелов не зафиксировано.

Гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года, после государственного переворота на Украине. ДНР и ЛНР объявили о независимости. Согласно информации ООН, конфликт в Донбассе унес жизни более 13 тысяч человек.