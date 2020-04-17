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Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

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9:10   17 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

Военнослужащие ВСУ пятые сутки не открывают огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики с 12 апреля не вели обстрелов территории ЛНР, сообщили в Совместном центре по контролю режима прекращения огня. Как отметил собеседник РИА Новости, за 16 апреля со стороны украинских военных также обстрелов не зафиксировано. 

Гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года, после государственного переворота на Украине. ДНР и ЛНР объявили о независимости. Согласно информации ООН, конфликт в Донбассе унес жизни более 13 тысяч человек. 

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Автор: Борис Нестеров
#донбасс #украина #лнр

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