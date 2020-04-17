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Украинские силовики пятый день сохраняют режим тишины в Донбассе

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 Погребинский предрек побег Зеленского из страны при срыве сделки с МВФ

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8:52   17 Апреля 2020
Общество

Профессор ВШЭ предрекла переезд россиян из городов в сельскую местность

Профессор ВШЭ предрекла переезд россиян из городов в сельскую местность

Директор института аграрных исследований НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) профессор Евгения Серова предрекла переезд от четверти до трети россиян из городов в сельскую местность. Таким прогнозом она поделилась в беседе с "Российской газетой".

Развитие онлайн-технологий, электронной школы и других сервисов может помочь многим россиянам реализовать свою мечту, чтобы получать зарплату в Москве, а тратить в провинции, считает Серова. Профессор ВШЭ предрекла, что в ближайшем будущем 25-30% жителей России могут переехать из городов в сельскую местность.

Жизнь в городе до недавнего момента имела ряд преимуществ, это и разнообразная работа с высоким доходом, и хорошее образование, и относительно высокий уровень медицины. Однако теперь все эти блага перевесил фактор уязвимости перед массовыми заболеваниями, отмечается в материале "РГ".

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Автор: Ирина Большунова
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