Профессор ВШЭ предрекла переезд россиян из городов в сельскую местность

Директор института аграрных исследований НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) профессор Евгения Серова предрекла переезд от четверти до трети россиян из городов в сельскую местность. Таким прогнозом она поделилась в беседе с "Российской газетой".

Развитие онлайн-технологий, электронной школы и других сервисов может помочь многим россиянам реализовать свою мечту, чтобы получать зарплату в Москве, а тратить в провинции, считает Серова. Профессор ВШЭ предрекла, что в ближайшем будущем 25-30% жителей России могут переехать из городов в сельскую местность.

Жизнь в городе до недавнего момента имела ряд преимуществ, это и разнообразная работа с высоким доходом, и хорошее образование, и относительно высокий уровень медицины. Однако теперь все эти блага перевесил фактор уязвимости перед массовыми заболеваниями, отмечается в материале "РГ".