Совфед предложил обеспечить полноценный ремонт авто при страховом случае

Автомобили с действующей гарантией предложили отправлять на ремонт при аварии только к официальным дилерам. Соответствующую поправку в закон об ОСАГО предложил внести председатель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

Парламентарий указал, что действующие положения закона об ОСАГО не позволяют обеспечить автовладельцам полноценный ремонт их транспортных средств при страховом случае. Действующим законодательством определен двухгодичный срок, в течение которого новый автомобиль отправляется на ремонт к официальным дилерам, при этом гарантийные сроки на авто практически у всех производителей значительно превышают два года, объяснил Кутепов.

Законодатель предложил закрепить за страховыми компаниями обязательство направлять новые машины на ремонт к официальным представителям изготовителя в течение всего срока гарантии. Кроме того, предлагается продлить максимально допустимый срок ремонта с 30 до 45 дней, пишет "Парламентская газета".