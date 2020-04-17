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7:36   17 Апреля 2020
Армия

МО РФ рассказало о разведактивности у российских границ за неделю

МО РФ рассказало о разведактивности у российских границ за неделю

Российские истребители за минувшую неделю ни разу не поднимались в небо для недопущения нарушения границ летательными аппаратами других стран. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Печатное издание оборонного ведомства "Красная звезда" представило соответствующую инфографику, которая свидетельствует о том, что воздушную разведку вдоль российских границ проводили 24 самолета-разведчика. Кроме того, были замечены девять иностранных беспилотников.

Ведомство уточнило, что российские РЛС держали под контролем все полеты летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было. Также за прошедшую неделю летчики МО РФ осуществили 356 летных смен на 78 аэродромах.

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Автор: Юлия Яковлева
#истребитель #минобороны рф #разведактивность

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