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6:47   17 Апреля 2020
Политика

"Аэрофлот" временно остановит продажу билетов на международные рейсы

"Аэрофлот" временно остановит продажу билетов на международные рейсы

Продажа билетов на все международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" приостановлена до августа. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Авиабилеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Нью-Йорк, Мале, Гавану и другие зарубежные направления будут доступны в продаже только с 1 августа, пишет издание. Билеты ранее были доступны с вылетом после 30 апреля.

"Аэрофлот" ранее сообщил о временном сокращении внутренних рейсов. Представители компании объяснили это падением спроса на перевозки вследствие ограничений на передвижения. Так, количество рейсов во многие регионы РФ было уменьшено до одного в день или нескольких в неделю. Вместе с тем "Аэрофлот" сократил рейсы из Москвы в Петербург, Сочи, Краснодар и Екатеринбург.

Россия приостановила все международные пассажирские рейсы на фоне пандемии коронавируса. Лоукостер "Победа" отменил все рейсы до конца мая. Чартерные компании Azuir Air, iFly и Royal Flight также отказались от полетов.

 

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Автор: Василий Пименов
#россия #аэрофлот #рейсы #перелеты #пандемия

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