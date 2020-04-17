"Аэрофлот" временно остановит продажу билетов на международные рейсы

Продажа билетов на все международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" приостановлена до августа. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Авиабилеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Нью-Йорк, Мале, Гавану и другие зарубежные направления будут доступны в продаже только с 1 августа, пишет издание. Билеты ранее были доступны с вылетом после 30 апреля.

"Аэрофлот" ранее сообщил о временном сокращении внутренних рейсов. Представители компании объяснили это падением спроса на перевозки вследствие ограничений на передвижения. Так, количество рейсов во многие регионы РФ было уменьшено до одного в день или нескольких в неделю. Вместе с тем "Аэрофлот" сократил рейсы из Москвы в Петербург, Сочи, Краснодар и Екатеринбург.

Россия приостановила все международные пассажирские рейсы на фоне пандемии коронавируса. Лоукостер "Победа" отменил все рейсы до конца мая. Чартерные компании Azuir Air, iFly и Royal Flight также отказались от полетов.