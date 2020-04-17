"Петростат" рассказал о влиянии коронавируса на стоимость продуктов в Петербурге

Помидоры, лимон и гречка стали лидерами по росту цен во время пандемии коронавируса в Петербурге. Об этом передает федеральная служба статистики "Петростат".

"Руспродсоюз" ранее заявлял о возможном росте цен на некоторые продукты на 15-20% из-за ситуации с коронавирусом и падением рубля. Однако еще в марте было зафиксировано подорожание некоторых продуктов в магазине Петербурга и Ленобласти, пишет iReactor.

Возглавили список самых стремительно подрожавших продуктов свежие помидоры. В марте цена на этот овощ поднялась на 26% за килограмм, составив 198,6 рубля. На 12,85% дороже обойдутся лимоны — 136,34 рубля за килограмм. Далее идет чеснок с результатом 10,7% или 283,54 рубля за килограмм. Также рост цен зафиксирован на гречку, белокочанную капусту, виноград, морковь и яблоки.

В Ленинградской области ситуация обстоит немного иначе. Там самыми подорожавшими продуктами стали лимоны, чеснок и сахарный песок. При этом есть продукты, которые подешевели во время коронавируса. Среди них свежие огурцы, молоко и свекла.