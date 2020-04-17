Погребинский предрек побег Зеленского из страны при срыве сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае срыве сделки с МВФ придется срочно искать самолет и покидать страну. Такое мнение в эфире NewsOne высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Речь идет о принятии закона об открытии рынка по продаже сельскохозяйственных земель, что является одним из обязательных условий для получения нового кредитного транша от МВФ. Кредит Международного валютного фонда нужен Украине, поскольку две трети доходной части бюджета составляют заимствования, передает слова эксперта ФАН.

Без очередного транша МВФ в стране нечем будет выплачивать пенсии и зарплаты, объяснил Погребинский. Украинские власти могут запустить печатный станок, но в таком случае через пару месяцев курс доллара в стране может подскочить до 300 гривен, предрек политолог.