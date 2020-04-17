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5:06   17 Апреля 2020
Политика

Трамп обозначил план поэтапной отмены карантина в США

Трамп обозначил план поэтапной отмены карантина в США

Американский президент Дональд Трамп представил план поэтапной отмены карантинных ограничений из-за коронавирусной пандемии в Соединенных Штатах. Президент США сообщил об этом в ходе пресс-конференции.

Хозяин Белого дома рассказал, что уже в 29 штатах из 50 вскоре могут начать отменять ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Трамп полагает, что уже скоро никакие запреты будут не нужны. Некоторые штаты могут начать ослабление ограничений уже с этой пятницы.

Трудные времена переживают Нью-Йорк и Нью-Джерси. Трамп уверен, что и в этих штатах ситуация исправится, хоть они и не будут в числе первых. Решения по отмене карантина будут приниматься региональными властями на основе рекомендаций администрации президента.

США лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Университет Джонса Хопкинса ранее сообщил, что в Соединенных Штатах зафиксировано уже почти 654 тысячи инфицированных, скончались порядка 31 тысячи человек.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #карантин #ограничения #коронавирус

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