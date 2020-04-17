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4:16   17 Апреля 2020
Общество

Мишустин дополнил список граждан с правом пересекать госграницу РФ

Мишустин дополнил список граждан с правом пересекать госграницу РФ

Несколько категорий граждан были добавлены в список лиц, которым разрешено пересекать российскую границу во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Список таких граждан составляли дипломаты и транзитные пассажиры, которые направляются в Калининград. Еще государственную границу могли пересекать россияне, если они направляются в другую страну на похороны членов семьи, а также лица, проживающие в Луганской или Донецкой народных республиках, однако для этого требуется дополнительная информация, пишет РИА Новости.

Теперь же список пополнился военнослужащими, гражданским персоналом иностранных российских баз, сотрудниками атомной сферы, занимающимися строительными работами за границей лицами, а также представителями экипажей морских судов, которые следуют на смену коллегам в портах, находящихся за пределами страны.

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Автор: Илья Романович
#правительство рф #мишустин #пандемия

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