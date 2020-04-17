Решетников заявил, что дефолт 1998 года в России не повторится

Российские власти должны оказывать меры поддержки предпринимателям в условиях пандемии коронавируса, чтобы в дальнейшем они продолжали развивать свой бизнес в России. Соответствующее заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников.

Министр в программе "Познер" на Первом канале таким образом он ответил на вопрос о том, есть ли риск повторения кризиса 1998 года в стране. Он отметил, что сейчас ситуация изменилась, и поддержка оказывается не только крупным предприятиям, но также малому и среднему бизнесу, передает ФАН.

"Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику", – заявил Решетников.

Президент России Владимир Путин в ходе своих обращений заявлял о важности оказания содействия бизнесменам. Ситуация с оказанием поддержки предпринимателям контролируется не только на уровне региональных властей, но и на уровне правительства страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что власти города выделят еще 2030 млрд рублей представителям малого и среднего бизнеса. Соответствующие средства предназначены для субсидирования ставок.