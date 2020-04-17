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3:12   17 Апреля 2020
Экономика

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Абдель Азиз бен Салман провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

Российский министр энергетики и его коллега из Саудовской Аравии отметили большую работу, проведенную обеими сторонами в целях достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других игроков для стабилизации нефтяного рынка. Главы ведомств подтвердили взаимную приверженность соглашению. Телефонный разговор прошел конструктивно, заявили в Москве.

Страны ОПЕК+ 12 апреля договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. Участники сделки также согласовали последующее сокращение нефтедобычи на 7,7 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2020 года и на 5,8 млн баррелей до конца апреля 2022 года. Мексика согласилась сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, еще 300 тысяч баррелей за нее сократят Соединенные Штаты.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #нефть #саудовская аравия

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