Коронавирусная инфекция добралась до Алтая
Первый случай заражения коронавирусом выявили на Алтае. До этого момента республика оставалась последним регионом России, где не было выявлено ни одного случая заражения. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местного правительства.
Коронавирус подтвердился у 67-летней жительницы Онгудайского района, которую ранее посетили родственники из соседнего региона, передает Федеральное агентство новостей. Отмечается, что женщину доставили в Горно-Алтайск, ее состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент ведется работа по установлению всех контактировавших с ней людей.
Недавно оперативный штаб Москвы сообщил о 14 погибших пациентах с диагностированным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.