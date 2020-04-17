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1:40   17 Апреля 2020
Общество

Коронавирусная инфекция добралась до Алтая

Коронавирусная инфекция добралась до Алтая

Первый случай заражения коронавирусом выявили на Алтае. До этого момента республика оставалась последним регионом России, где не было выявлено ни одного случая заражения. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местного правительства.

Коронавирус подтвердился у 67-летней жительницы Онгудайского района, которую ранее посетили родственники из соседнего региона, передает Федеральное агентство новостей. Отмечается, что женщину доставили в Горно-Алтайск, ее состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент ведется работа по установлению всех контактировавших с ней людей.

Недавно оперативный штаб Москвы сообщил о 14 погибших пациентах с диагностированным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #алтай #пандемия #коронавирус

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