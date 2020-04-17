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Соколов назвал претензии Эрдогана на Идлиб несостоятельными

Соколов назвал претензии Эрдогана на Идлиб несостоятельными

 Социолог ФЗНЦ указал на причастность США к похищению россиян в Ливии

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1:03   17 Апреля 2020
Политика

Соколов назвал претензии Эрдогана на Идлиб несостоятельными

Соколов назвал претензии Эрдогана на Идлиб несостоятельными

Турция занималась оккупацией бывшей сирийской провинции Хатай в прошлом веке. Геополитолог Константин Соколов оценил, может ли Анкара применить этот же сценарий в Идлибе.

Инфографика, в которой действия Турции по захвату провинции Хатай сравнивают с нынешней политикой Анкары в Идлибе, начала активно распространяться в социальных сетях. Как отмечают пользователи, руководство Турции действует схожими методами с определенной целью, чтобы в будущем присоединить еще одну провинцию на северо-западе САР.

Член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Соколов в беседе с ФАН назвал подобную политику Анкары откатом в средневековье и попыткой развязывания войны. Замысел является совершенно нелогичным, отметил Соколов. Геополитолог напомнил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за спиной жесточайшая прозападная оппозиция. Политика стратегических интересов, которую провозглашает Эрдоган, несостоятельна.

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Автор: Ирина Большунова
#идлиб #турция #эрдоган

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