Член работавшей в Ливии исследовательской группы, российский социолог Александр Прокофьев прокомментировал публикацию The New York Times о похищении его коллег Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей.

Сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) напомнил, что Запад на протяжении года пытается убедить мировую общественность в том, что российские исследователи "сделали всю североафриканскую политику".

Статья The New York Times стала признанием американской стороны к причастности к похищению россиян, а сама история была использована для создания фейкового информационного повода о якобы вмешательстве России.

Издание NYT со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что спецслужбы США организовали охоту за российскими социологами, приказав главарю бандформирования RADA Абд аль-Рауфу Карре похитить их. Газета заявила, что в распоряжении имеются копии документов, изъятых у Шугалея.

Прокофьев обратил внимание на тот факт, что глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага стал единственным, кого процитировала газета. Башага прикрывается своей формальной должностью, хотя всему миру известно о его преступлениях и связях с террористической организацией "Аль-Каида", запрещенной в РФ.

Социолог также напомнил о роли беглого олигарха Михаила Ходорковского в этой истории. Документы, изъятые у россиян, оказались в распоряжении его лондонского центра "Досье", некоторые из них были переданы американской газете.

Пропаганда США решила использовать Шугалея и Суэйфана для создания вброса, констатировал Прокофьев в беседе с ФАН.