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23:32   16 Апреля 2020
Общество

Оперштаб сообщил новых смертях пациентов с коронавирусом в Москве

Оперштаб сообщил новых смертях пациентов с коронавирусом в Москве

Летальные исходы зафиксированы у 14 пациентов с диагностированным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщил оперативный штаб столицы.

Общее число погибших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 127 человек. Возраст погибших – от 29 до 88 лет, передает РИА Новости.

По данным оперштаба пациенты имели тяжелые сопутсвующие заболевания, в числе которых гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма, сахарный диабет.

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Автор: Яна Либерман
#москва #смерть #коронавирус

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