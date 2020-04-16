Эрдоган борется с дезертирством боевиков в Ливии с помощью вбросов турецкой разведки

Сирийские наемники стремительно покидают ряды так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Соответствующее заявление сделал генерал-майор Ахмад Мисмари.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Мисмари отметил, что Турция пытается скрыть потери среди иностранных наемников, используя фейковые новости. ПНС Ливии все чаще терпит неудачи в противостояниях с ЛНА, что стало причиной дезертирства, а многие из боевиков вовсе отказываются сражаться против ливийских военных.

Турция пытается удержать наемников с помощью своей информационной кампании, используя вбросы турецкой разведки. Еще одним распространителем фейков является западная пресса. СМИ Запада пишут вбросы о вербовке Россией сирийцев для боев на стороне ЛНА в Ливии, передает Федеральное агентство новостей.