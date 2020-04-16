Скрипник покинул пост главы Пятигорска из-за ситуации с коронавирусом

Андрей Скрипник покидает пост главы Пятигорска и переходит на другую работу. Об этом сообщил Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор Ставрополья сообщил, что в городе очень непростая эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. За несколько последних дней отмечается резкий рост числа заболевших и опережающая динамика, заявил Владимиров.

Положение дел требует изменений в управлении городом. В четверг в Пятигорске выявили еще семь заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 29. Двое выздоровели. Под наблюдением в самоизоляции находятся более 300 человек, контактировавших с зараженными.

Исполняющим обязанности главы Пятигорска назначен Лев Травнев. Владимиров поручил ему в краткий срок мобилизовать ресурсы муниципалитета для адекватного ответа на стоящие вызовы, передает РИА Новости.