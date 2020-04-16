Минтруд сообщил о начале выплат пособий на детей до трех лет

Министерство труда сообщило, что имеющие право на материнский капитал семьи начали получать пособия в размере 5000 рублей на детей до трех лет. Об этом сообщается на сайте Минтруда РФ.

Заявления на получение пособий подали уже 1,3 млн семей. В России в общей сложности 3,3 млн потенциальных получателей дополнительных выплат, сообщили в ведомстве.

Семьи могут получить по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если заявление подано до 1 июля. В случае подачи заявления с 1 июля до 1 октября семья за один раз получит выплату в размере 15 000 рублей.

Минтруд обращает внимание на единовременный характер выплаты. В связи с этим получить ее после 1 октября будет невозможно. Чтобы обратиться за пособием, необходимо заполнить заявление на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России. Можно также обратиться с паспортом в отделение ПФР или МФЦ по месту жительства.