Сенатор Рязанский назвал ожидаемой ситуацию с принудительными увольнениями

Случаи принуждения россиян к увольнению в условиях пандемии были вполне предсказуемы. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

Роструд указал, что в период действия президентского указа о нерабочих днях расторжение трудовых договоров возможно лишь по инициативе работника, либо по соглашению сторон или по истечению срочных трудовых договоров. Увольнение работников тех организаций, которые продолжают деятельность, возможно только по предусмотренным в законодательстве основаниям.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил министру труда Антону Котякову проследить за соблюдением прав работников, которых перевели на удаленную работу.

Государство, с одной стороны, финансового мотивирует работодателя не увольнять сотрудников, однако на это согласится не весь бизнес, отметил член Совета Федерации в беседе с ФБА "Экономика сегодня". Любые ущемления прав должны рассматриваться в индивидуальном порядке.

Соблазн избавиться от сотрудников в нынешней ситуации крайне велик, поэтому государство не случайно требует для получения поддержки сохранить значительную часть персонала. Хотя со стороны работодателя такой шаг является крайне недальновидным, отметил сенатор.