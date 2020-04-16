Глава Подмосковья открыл лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции в Королеве

Крупнейшую в Подмосковье лабораторию для тестов на COVID-19 открыли в Королевской городской больнице, готовность медучреждения проверил губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам главы Подмосковья, тестированием займутся около 20 ведущих специалистов. Лабораторию создали как областную для выявления коронавирусной инфекции. Исследования на выявление вируса смогут пройти и здоровые пациенты.

В 2019 году в лаборатории произведен капитальный ремонт. Сейчас в больнице есть и инфекционное отделение, предназначенное для 70 пациентов. По поручению губернатора еще дополнительно готовятся 200 мест, сообщает телеканал "360".

Специалисты Подмосковья смогут проводить до восьми тысяч тестов ежедневно. Половину из них сумеют проводить в государственных медицинских учреждениях. Всего в Подмосковье теперь насчитывается пять государственных лабораторий: в Подольске, Коломне, Красногорске, Серпухове и Королеве.