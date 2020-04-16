Жители США столкнулись с гигантскими очередями за пособиями по безработице

Граждане Соединенных Штатов столкнулись с огромными очередями за пособиями по безработице, которые обязались давать американские власти, сообщил житель Нью-Йорка Виталий Куприй.

По его словам, правительство собиралось открыть государственные учреждения, которые уже месяц находятся на карантине. Основная часть заявлений подавалась в режиме онлайн, однако сайт не выдержал нагрузки, а телефоны ответственного учреждения постоянно недоступны, передает издание iReactor.

Только раз Куприю удалось связаться со службой по телефону. По его словам, он стоял в очереди, чтобы поговорить, три с половиной часа. В итоге встать на получение пособия ему так и не удалось. Он добавил, что таких людей в штате много.

Куприя отметил, что президент США Дональд Трамп прикладывает все свои силы для того, чтобы парламент отменил карантин до середины мая. Прежде всего это касается учебных заведений и общественных парков. По мнению Куприя карантин в Нью-Йорке, скорее всего, продлят до лета.