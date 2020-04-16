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20:39   16 Апреля 2020
Политика

Надежда Писец расскажет о ситуации в России и мире в новом сатирическом шоу от ФАН

Надежда Писец расскажет о ситуации в России и мире в новом сатирическом шоу от ФАН

Надежда Писец стала ведущей нового сатирического шоу на YouTube, пишет ФАН.

Шоу под названием "По кочкам" было запущено Федеральным агентством новостей. В роли ведущей выступает девушка со звучным именем Надежда Писец, которая является настоящим образцом объективности и неподкупности. В каждом новом выпуске она рассмотрит одну из актуальных злободневных тем, рассказав о настоящей обстановке в России и за рубежом.

Темой первой серии политического сатирического шоу стала главред телеканала RT Маргарита Симоньян, а также ситуация вокруг лайков и просмотров ее СМИ. Кроме того, Писец нашла объяснение неожиданного факта, почему граждане Индии являются пользователями индийского YouTube, а жители Китая — китайского.

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Автор: Борис Нестеров
#шоу #фан

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