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20:31   16 Апреля 2020
Общество

Российская компания "Русал" вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом в Гвинее.

Российская компания "Русал" вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом в Гвинее.

Согласно последним данным, в Африке зафиксировано 17 845 случаев заражения COVID-19. Динамика распространения болезни во всех странах различается, однако ситуация усугубляется плохим оснащением систем здравоохранения. 

В Гвинее зафиксировано 404 случая заражения, 31 случай выздоровления и смерть одного пациента с коронавирусом. Власти принимают меры по сдерживанию эпидемии. Введены штрафы за отсутствие масок, запрещены публичные собрания. Правительство привлекло к борьбе с вирусом иностранных партнеров, в том числе крупнейшего производителя алюминия в мире — российскую компанию "Русал", которая основала Центр исследований эпидемиологии и микробиологии и медицинского обслуживания (CREMS) в городе Киндия. Там диагностируют и лечат коронавирус у жителей Гвинеи. В центре имеется все необходимое оборудование и 60 изолированных коек. 

Основатель "Русала" Олег Дерипаска вспомнил, как столкнулся с Эболой в Африке в 2015 году. Остановить ее удалось с помощью изоляции и слаженных действий полиции и военных. В Киндии также была создана лаборатория Роспотребнадзора. Объект является уникальным явлением в Африке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российская компания "Русал" с 2001 года ведет деятельность в Гвинее, являясь одним из крупнейших инвесторов в стране. Опыт компании может помочь стране в борьбе с коронавирусом нового типа. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#русал #гвинея #коронавирус

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