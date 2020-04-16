"Новая газета" опубликовала список из 36 претендентов на скандальную премию Немцова

Читатели "оппозиционного" издания выберут победителя путем голосования. Либеральный правозащитник и активист, признанный лучшим, получит 10 тыс. евро.

Высокие шансы на победу уже сейчас имеет известная на Северном Кавказе активистка Зарифа Саутиева. Она знаменита своим участием в митингах против изменения границ Ингушетии и Чечни, которые едва не привели к вооруженным массовым беспорядкам, пишет Федеральное агентство новостей. С 12 июля прошлого года она находится под стражей.

Другим кандидатом на скандальную премию стала более широко известная персона: юрист признанного в РФ иноагентом ФБК Любовь Соболь. Создатель так называемого "Фонда борьбы с коррупцией", одиозный блогер Алексей Навальный также оказался в числе номинантов.

Активистка, прославившаяся в 2019 году своей помощью украинским морякам, содержавшимся в "Лефортово", Виктория Ивлева тоже присутствует в перечне возможных обладателей премии. Она также известна своим участием во всех митингах и пикетах за "независимую Украину".

Закрывают первую шестерку номинантов члены запрещенного в РФ движения "Артподготовка" Ян Сидоров, Владислав Мордасов и Вячеслав Шамшин. Двое из них, Сидоров и Мордасов, получили реальные сроки за участие в подготовке к вооруженному свержению власти. Шамшину суд назначил условное наказание.

"Новая газета" ранее оказалась в центре скандала, связанного с дезинформацией населения о коронавирусной инфекции. Генпрокуратура признала опасным фейком статью "Смерть от коронавируса – меньшее зло" и потребовала от Роскомнадзора заблокировать материал.