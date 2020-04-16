Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российская компания "Русал" вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом в Гвинее.

Российская компания "Русал" вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом в Гвинее.

 "Новая газета" опубликовала список из 36 претендентов на скандальную премию Немцова

"Новая газета" опубликовала список из 36 претендентов на скандальную премию Немцова
Ангажированные либеральные СМИ устроили вбросы про вербовку сирийцев для ЛНА по заказу

Ангажированные либеральные СМИ устроили вбросы про вербовку сирийцев для ЛНА по заказу

 Мирные жители Идлиба пострадали от разборок террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"

Мирные жители Идлиба пострадали от разборок террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"
РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

 Мир готовится к новому порядку победившего социализма

Мир готовится к новому порядку победившего социализма
Российская компания "Русал" вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом в Гвинее.

Российская компания "Русал" вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом в Гвинее.

 "Новая газета" опубликовала список из 36 претендентов на скандальную премию Немцова

"Новая газета" опубликовала список из 36 претендентов на скандальную премию Немцова
Ангажированные либеральные СМИ устроили вбросы про вербовку сирийцев для ЛНА по заказу

Ангажированные либеральные СМИ устроили вбросы про вербовку сирийцев для ЛНА по заказу

 Мирные жители Идлиба пострадали от разборок террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"

Мирные жители Идлиба пострадали от разборок террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"
РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

 Мир готовится к новому порядку победившего социализма

Мир готовится к новому порядку победившего социализма
20:23   16 Апреля 2020
Общество

"Новая газета" опубликовала список из 36 претендентов на скандальную премию Немцова

"Новая газета" опубликовала список из 36 претендентов на скандальную премию Немцова

Читатели "оппозиционного" издания выберут победителя путем голосования. Либеральный правозащитник и активист, признанный лучшим, получит 10 тыс. евро.

Высокие шансы на победу уже сейчас имеет известная на Северном Кавказе активистка Зарифа Саутиева. Она знаменита своим участием в митингах против изменения границ Ингушетии и Чечни, которые едва не привели к вооруженным массовым беспорядкам, пишет Федеральное агентство новостей. С 12 июля прошлого года она находится под стражей.

Другим кандидатом на скандальную премию стала более широко известная персона: юрист признанного в РФ иноагентом ФБК Любовь Соболь. Создатель так называемого "Фонда борьбы с коррупцией", одиозный блогер Алексей Навальный также оказался в числе номинантов.

Активистка, прославившаяся в 2019 году своей помощью украинским морякам, содержавшимся в "Лефортово", Виктория Ивлева тоже присутствует в перечне возможных обладателей премии. Она также известна своим участием во всех митингах и пикетах за "независимую Украину". 

Закрывают первую шестерку номинантов члены запрещенного в РФ движения "Артподготовка" Ян Сидоров, Владислав Мордасов и Вячеслав Шамшин. Двое из них, Сидоров и Мордасов, получили реальные сроки за участие в подготовке к вооруженному свержению власти. Шамшину суд назначил условное наказание. 

"Новая газета" ранее оказалась в центре скандала, связанного с дезинформацией населения о коронавирусной инфекции. Генпрокуратура признала опасным фейком статью "Смерть от коронавируса – меньшее зло" и потребовала от Роскомнадзора заблокировать материал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#немцов #навальный #новая газета #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...