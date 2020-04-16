Вострецов предложил создать коллекцию лучших теле-уроков для школьников

Министерство просвещения России собирается запустить телетрансляцию уроков для учеников девятых и одиннадцатых классов, об этом недавно заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Уроки будут вести лучшие учителя страны. С просьбой об онлайн уроках педагоги обратились к депутату Государственной думы Сергею Вострецову. Идея состоит в том, чтобы дети не зависели от наличия и качества интернета, ведь телевизор есть практически в каждом доме. Сейчас инициатива успешно воплощена в жизнь, трансляции начнутся в ближайшее время.

Как рассказал Вострецов Федеральному агентству новостей, еще во времена СССР было отдельное учебное телевидение, которое занимало Четвертый всесоюзный канал. Эту хорошую традицию нужно возродить, считает депутат. Ведь коронавирус скоро закончится, а лучшие теле-уроки останутся. Сейчас подавляющее большинство школ страны занимаются с учениками дистанционно.