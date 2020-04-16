Ангажированные либеральные СМИ устроили вбросы про вербовку сирийцев для ЛНА по заказу

Вброс о якобы вербовке Россией граждан Сирии для боевых действий на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) распространяется либеральными СМИ по заказу из-за рубежа, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Как передает ФАН, 13 апреля в Twitter была опубликована сомнительная информация с фотографиями якобы сирийцев, сидящих в автобусе в ожидании отправки в ЛНА. В конечном итоге, этот вброс был подхвачен немецким изданием Bild и растиражирован российской либеральной прессой.

В беседе с ФАН Федоров отметил, что распространение сомнительной информации издания Bild, за которым давно закрепилась репутация "желтой" прессы, либеральными СМИ в России происходило в рамках определенного заказа извне.

"Обыкновенный заказ. Никто конкуренции наций не отменял. Наоборот: эпидемия ее только обострила, потому что многие страны хотят подсуетиться и зафиксировать после этого кризиса свое доминирование", — заявил депутат.

Он добавил, что российские либеральные СМИ работают в интересах зарубежных государств.