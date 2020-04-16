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19:54   16 Апреля 2020
Политика

Мирные жители Идлиба пострадали от разборок террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"

Мирные жители Идлиба пострадали от разборок террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"

Разборки террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавляемые "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), и протурецких бандформирований привели к гибели мирных граждан в Идлибе, в том числе и детей.

Пользователь Twitter поделился информацией о столкновениях террористов ХТШ и боевиков "Фейлак аш-Шам". 14 апреля в населенном пункте Кафр-Таала ХТШ взяли в плен боевиков из протурецкой группировки, которые ликвидировали одного из их главарей. В ответ на это протурецкие джихадисты организовали ряд терактов, направленных на террористов ХТШ. 

Сообщается, что в результате деятельности боевиков пострадали мирные граждане, в их числе двое детей. Подробнее в материале РИА ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #идлиб #теракт #террористы

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