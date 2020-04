Мирные жители Идлиба пострадали от разборок террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"

Разборки террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавляемые "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), и протурецких бандформирований привели к гибели мирных граждан в Идлибе, в том числе и детей.

Пользователь Twitter поделился информацией о столкновениях террористов ХТШ и боевиков "Фейлак аш-Шам". 14 апреля в населенном пункте Кафр-Таала ХТШ взяли в плен боевиков из протурецкой группировки, которые ликвидировали одного из их главарей. В ответ на это протурецкие джихадисты организовали ряд терактов, направленных на террористов ХТШ.

A terrorist called "Abu Bakr Hritan" was assassinated by an explosive device inside his car in the town of Kafr Takharim, north of #Idlib. He was the legitimate official of the #Nusra_Front - #AlQaeda Organization in the Levant, the judge in Salqin town. pic.twitter.com/MEAjhiomk1