Гончаров не понимает, почему господдержку окажут «Макдоналдсу», а не «Теремку»

Основатель и владелец сети «Теремок» Михаил Гончаров считает недостаточными озвученные правительством меры поддержки бизнеса. На онлайн пресс-конференции в медиацентре «Патриот» он пожаловался на проблемы компании из-за коронавируса.

По словам бизнесмена, поддержка не доходит ни до одной из крупных предприятий, имеющих вес на рынке.

«Введенные меры поддержки пока касались компаний исключительно малого и среднего бизнеса, а у нас было 310 ресторанов, из которых мы оставили 100 для работы на вынос продукции», — сообщил он.

Сейчас «Теремок» вынужден перейти на доставку. Но ситуацию это не улучшает, ведь доставка — это другая модель ведения бизнеса. Кроме того, это сказывается на зарплатах сотрудников. Гончаров признался, что ему проще отправить человека в неоплачиваемый отпуск или уволить.

Бизнесмена возмутило, что на господдержку рассчитывают американские сети «Макдоналдс» и «Бургер кинг». Он уверен, что «Теремок» по масштабам вполне сопоставим с западными конкурентами.

«Первые пять крупнейших российских сетей дают такой же оборот, как «Макдоналдс». В этом смысле непонятно, почему поддержка должна быть оказана ведущей американской корпорации. Мы помогаем компании, которая каждый год миллионы долларов выкачивает в Америку, при том, что российские предприятия выкидывают людей на улицу, и люди остаются без работы», — отметил Гончаров.

Бизнесмен надеется, что компаниям помогут предложенные накануне президентом России меры: крупные системно значимые предприятия смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

«Но эти деньги должны быть выделены на особых условиях», — считает Гончаров.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах экономической поддержки бизнеса, пострадавшего из-за карантинных мер. В частности, он предложил создать специальный кредитный продукт для системообразующих предприятий. Ставка будет на шесть процентов ниже рыночной за счет субсидии государства. Деньги предприятия должны направить на поддержание оборота.